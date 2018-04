Za lažji dostop do tveganega kapitala 410 milijonov evrov evropskih sredstev

Bruselj, 10. aprila - Evropska komisija in Evropski investicijski sklad sta uvedla nov program financiranja VentureEU, ki bo inovativnim podjetjem v zagonski in razširitveni fazi olajšal dostop do tveganega kapitala. Z evropskimi sredstvi v višini 410 milijonov evrov naj bi prek šestih skladov tveganega kapitala zbrali do 2,1 milijarde evrov javnih in zasebnih naložb.