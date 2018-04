Slovenska knjižna produkcija upada, število leposlovnih naslovov pa raste

Ljubljana, 22. aprila - Slovenska knjižna produkcija od leta 2011 naprej upada. V letu 2016 je izšlo 5319 naslovov knjig, kar je 23,5 odstotka manj kot sedem let prej, ko je izšlo največ naslovov knjig in brošur doslej, ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic, ki se je v Sloveniji razširil v Slovenske dneve knjige, ugotavlja državni statistični urad.