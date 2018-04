V Ljubljani začetek 23. Slovenskih dnevov knjige

Ljubljana, 18. aprila - V Ljubljani se bodo opoldne z odprtjem v Atriju Pošte Slovenije začeli Slovenski dnevi knjige, ki jih organizira Društvo slovenskih pisateljev s partnerji. V 23. izdaji se bodo osredotočili na preplet literature in filma. Vseslovenski literarni festival, ki bo v Ljubljani potekal do 22. aprila, bo segel še v druga slovenska mesta in čez mejo.