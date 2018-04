Nižji prihodki načeli dobiček bank v prvih dveh mesecih

Ljubljana, 18. aprila - Banke so v prvih dveh mesecih letošnjega leta ustvarile 77,1 milijona evrov dobička pred davki, kar je 6,2 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Padec je posledica nižjih obrestnih in neobrestnih prihodkov. Banke so sprostile za 14,7 milijona evrov oslabitev. Dobiček po davkih se je znižal za 5,5 odstotka na 69,9 milijona evrov.