Banke lani s četrtino večjim čistim dobičkom

Ljubljana, 14. februarja - Banke v Sloveniji so lani ustvarile 411 milijonov evrov dobička pred davki, kar je 21 odstotkov več kot leto prej. Dobiček po davkih se je povečal za 27,1 odstotka na 422,6 milijona evrov. Na ravni sistema so banke lani neto sproščale oslabitve in rezervacije, skupaj za 40 milijonov evrov.