Slovenski pesniki se bodo predstavili na Madžarskem

Ljubljana, 18. aprila - Slovenski pesniki Kristina Kočan, Andrej Brvar in Aleš Šteger, ki se jim je pridružila tudi prevajalka Gabriella Gaal, se podajajo na pesniško turnejo na Madžarsko, ki jo od danes do 21. aprila organizira založba Beletrina. Srečali se bodo z madžarskimi kolegi in študenti slovenščine ter sodelovali na pesniški delavnici.