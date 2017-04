Jančar in štirje slovenski pesniki se bodo predstavili v Kanadi

Montreal, 22. aprila - Založba Beletrina med 25. aprilom in 1. majem organizira turnejo štirih slovenskih pesnikov v kanadskih mestih Torontu, Ottawi in Montrealu. Na turneji bodo sodelovali Miljana Cunta, Stanka Hrastelj, Gorazd Kocijančič in Aleš Šteger. V Montrealu bodo sodelovali na festivalu Blue Metropolis, kjer bo eden izmed osrednjih gostov tudi Drago Jančar.