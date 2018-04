V Mariboru soočenje Metke Krašovec s svojimi nekdanjimi študenti

Maribor, 20. aprila - V mariborskem razstavišču Kibla Portal bodo drevi odprli razstavo z naslovom Prisotnosti, na kateri svoja dela razstavljajo Metka Krašovec in umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Postavitev, nastala po njenem izboru, nudi vpogled v to, kako je vplivala na mlajše rodove.