Hallerstein je v Sloveniji pustil neizbrisljiv pečat

Ljubljana, 11. oktobra - Ferdinand Avguštin Hallerstein se je s svojim raziskovanjem, zlasti v astronomiji, v slovensko in kitajsko zgodovino zapisal kot eden največjih učenjakov svojega časa, so spomnili na današnji okrogli mizi Arhiva RS. Na njej so izpostavili številne knjige, ki o tem pričajo, in spregovorili o popularizaciji tega velikega znanstvenika v svetu.