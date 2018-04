Planet Carmina izpod peresa Melite Forstnerič Hajnšek

Ljubljana, 19. aprila - V sklopu založniške dejavnosti je Carmina Slovenica izdala knjigo Planet Carmina. V njej novinarka in publicistka Melita Forstnerič Hajnšek piše o dirigentki in umetniški vodji Karmini Šilec, njenem svetovno znanem zboru Carmina Slovenica ter njenih izvirnih raziskovalnih pristopih v glasbi in scenskih umetnostih.