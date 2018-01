Ministrstvo za kulturo po mnenju Asociacije teži k demontaži nevladnega sektorja

Ljubljana, 17. januarja - Pri društvu Asociacija so prepričani, da so rezultati programskega razpisa za nevladne organizacije v kulturi, na katerega neustreznost so sicer že opozarjali, najnovejši udarec, ki ga je v tem mandatu utrpela neodvisna umetniška produkcija. Kritični so do zmanjševanja količine denarja za nevladni sektor in omejevanja števila podprtih programov.