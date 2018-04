V žiriji filmskega festivala v Cannesu bodo prevladale ženske

Pariz, 18. aprila - V veliki žiriji mednarodnega festivala v Cannesu, ki bo potekal od 8. do 19. maja, bodo letos v večini ženske. V devetčlanski žiriji, ki odloča o dobitniku zlate palme, bodo namreč igralke Cate Blanchett, Kristen Stewart in Lea Seydoux, ameriška scenaristka in režiserka Ava DuVernay ter burundijska pevka in skladateljica Khadja Nin.