Znani filmi tekmovalnega programa v Cannesu

Cannes, 12. aprila - Organizatorji prestižnega filmskega festivala v Cannesu so danes obelodanili 18 filmov v tekmovalnem programu, ki se bodo potegovali za zlato palmo. Letošnji 71. festival bo potekal med 8. in 19. majem. V tekmi za nagrado sta tudi iranski režiser Jafar Panahi in ruski režiser Kiril Serebrenikov, ki sta trn v peti domačim oblastem.