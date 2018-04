Svetovna banka začela izdajati obveznice za razvoj

Washington, 18. aprila - Mednarodno združenje za razvoj (IDA) pri Svetovni banki je prvič v svoji skoraj 60-letni zgodovini začelo izdajati obveznice, s katerimi so doslej zbrali 1,5 milijarde dolarjev. Vodilni pri Svetovni banki so pred spomladanskimi zasedanji IMF in banke zagotovili, da imajo obveznice najvišjo kreditno oceno.