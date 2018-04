Spomladanski sestanki IMF in Svetovne banke v pričakovanju črnih oblakov nad svetovnim gospodarstvom

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 17. aprila - V Washingtonu so se na rednem spomladanskem zasedanju začeli zbirati finančni ministri in guvernerji bank 189 držav članic Mednarodnega denarnega sklada (IMF) in Svetovne banke. V ameriško prestolnico prihajajo na deseto obletnico velike finančne krize, ko je svetovno gospodarstvo v dobrem stanju, čeprav v IMF že svarijo pred novimi težavami.