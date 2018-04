Sprejet tudi zakon o informacijski varnosti

Ljubljana, 17. aprila - DZ je z 48 glasovi za in nobenim proti sprejel predlog zakona o informacijski varnosti, ki ga je pripravila vlada in naj bi izboljšal varnost informacijskih sistemov pri nas. Zakon določa minimalne varnostne zahteve za to, da bo nek informacijski sistem varen, poleg zasebnih sistemov pa bo obvezen tudi za državne.