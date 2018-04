Izteka se rok za dogovor glede kolektivne pogodbe v Gorenju

Velenje, 16. aprila - Uprava Gorenja in sindikat Skei še nista dosegla dogovora glede nove podjetniške kolektivne pogodbe. Rok se izteče v petek. Direktor korporativnega komuniciranja v Gorenju Denis Oštir je danes za STA ocenil, da so bila zadnja petkova pogajanja zelo uspešna in konstruktivna.