Nadaljujejo se pogajanja med Gorenjevo upravo in sindikatom Skei

Velenje, 3. aprila - Uprava Gorenja in sindikat Skei sta danes nadaljevala pogajanja glede nove podjetniške kolektivne pogodbe. Strani podrobnosti pogajanj ne razkrivata, je pa sindikalist Žan Zeba za STA povedal, da do zahtevnejših točk, med katerimi je tudi dopust, še niso prišli. Uprava in sindikat sta si kot rok za dogovor postavila 20. april.