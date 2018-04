Danes mineva 50 let od prvega Dnevnika Televizije Slovenija

Ljubljana, 15. aprila - Osrednja informativna oddaja Televizije Slovenija danes praznuje 50 let, odkar gledalcem vsak večer posreduje najpomembnejše novice iz Slovenije in tujine. Na današnji dan leta 1968 sta iz studia TV Ljubljana gledalce prvega slovenskega TV Dnevnika pozdravila Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, vremensko napoved je posredoval Pavle Jakopič.