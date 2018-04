Po odboru DZ za kulturo o delu nadzornikov RTVS še komisija za nadzor javnih financ

Ljubljana, 11. aprila - Komisija DZ za nadzor javnih financ se je danes seznanila s poročilom o delovanju nadzornega sveta RTVS v letu 2017. Pred njo je to 1. marca storil že odbor za kulturo, zato so se tokrat bolj kot ne ponovila že slišana stališča predstavnikov nadzornega sveta in vodstva zavoda. Za razliko od odbora komisija ni sprejela nobenega vsebinskega sklepa.