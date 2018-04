Ruski veleposlanik v ZDA Antonov opozoril na posledice napada na Sirijo

Washington, 14. aprila - Ruski veleposlanik v Washingtonu Anatolij Antonov je po ameriškem napadu na Sirijo v sodelovanju z Veliko Britanijo in Francijo opozoril, da bodo zaradi tega nastale posledice, za katere bodo odgovorni Washington, London in Pariz. Napade je opredelil kot grožnjo Rusiji in celo kot žalitev ruskega predsednika Vladimirja Putina.