Ruski veleposlanik pri ZN ne izključuje vojne z ZDA zaradi Sirije

New York, 13. aprila - Ruski veleposlanik pri Združenih narodih Vasilij Nebenzija je po četrtkovem zasedanju za zaprtimi vrati Varnostnega sveta Združenih narodov o Siriji dejal, da je prva prioriteta odvrniti nevarnost vojne in pri tem potrdil, da ne izključuje vojne med ZDA in Rusijo. Nebenzija je za danes sklical izredno, za javnost odprto sejo VS ZN o Siriji.