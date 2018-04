Ishigurove Ostanke dneva bodo priredili za oder

London, 14. aprila - Roman Ostanki dneva Kazua Ishigura bo 25 let po filmski priredbi, ki jo je režiral James Ivory z Anthonyjem Hopkinsom in Emmo Thompson v glavnih vlogah, doživel odrsko priredbo. Ob sodelovanju avtorja, ki je s to knjigo osvojil nagrado booker, jo bo podpisal dramatik in romanopisec Barney Norris. Svetovna premiera bo februarja 2019 v Northamptonu.