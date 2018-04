Na Ilirskobistriškem več ilegalnih prehodov meje

Ilirska Bistrica/Brežice, 13. aprila - S koprske policijske uprave so danes sporočili, da so v zadnjih 24 urah na širšem območju Ilirske Bistrice zabeležili več ilegalnih prehodov državne meje. Tako so policisti okoli 7. ure v Dolenjah pri Jelšanah prijeli tri ilegalne prebežnike, ki so državljani Sirije, Maroka in Jemna. Vsi so zaprosili za azil.