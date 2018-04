Policija ob začetku sezone s preventivnimi delavnicami za motoriste

Ljubljana, 14. aprila - Policisti ob začetku motoristične sezone voznikom enoslednih motornih vozil svetujejo posebno previdnost. Asfaltna površina je še vedno hladna in ne zagotavlja optimalne oprijemljivosti pnevmatik, na voziščih so še vedno udarne jame in pesek od zimskega posipa. Prav za motoriste danes pripravljajo preventivne delavnice v Ljubljani in Trbovljah.