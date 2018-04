Skoraj vsak peti motorist v zadnjih dveh letih že udeleženec nesreče

Ljubljana, 9. aprila - Policisti so v prvem delu nacionalne akcije za večjo varnost motoristov zasegli 21 enoslednih motornih vozil. Med 888 vozniki, ki so jih preizkusili z alkotestom, so pri 15 ugotovili kršitev. Agencija za varnost prometa je v raziskavi ugotovila, da je bil skoraj vsak peti motorist v zadnjih dveh letih udeležen v prometni nesreči z motorjem.