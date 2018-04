EU podaljšala sankcije proti Iranu

Bruselj, 12. aprila - Evropska unija je zaradi kršitev človekovih pravic ponovno za leto dni podaljšala sankcije proti Iranu. Sankcije bodo veljale za 82 oseb in ustanovo. Do 13. aprila prihodnje leto bo veljala prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja. Prepovedan je tudi izvoz izdelkov v Iran, ki bi lahko služili zatiranju civilistov ali nadzoru telekomunikacij.