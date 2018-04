Iskalec smisla Drago Jančar dopolnil 70 let

Ljubljana, 13. aprila - Pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar je najbolj prevajan in nagrajevan slovenski avtor. Trije kresniki za romane, Prešernova nagrada za opus in Herderjeva nagrada za književnost so le nekatera priznanja, ki spremljajo njegovo ustvarjanje. Navdihe črpa iz zgodovine in življenja v vseh njegovih odtenkih. Danes praznuje 70. rojstni dan.