V knjigi Mnoga življenja izbrane novele in kratke zgodbe Draga Jančarja

Ljubljana, 6. aprila - Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Mnoga življenja, v kateri so združene izbrane novele in kratke zgodbe Draga Jančarja. Zgodbe iz štirih zbirk in avtorjev lastni izbor iz zgodnejših besedil na skoraj 800 straneh prinašajo presek njegovega ustvarjanja od 80. let do danes. Večinoma znane zgodbe po oceni založbe ponujajo novo bralsko izkušnjo.