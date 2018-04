Parlamentarni odbor znova podprl novelo zakona o igrah na srečo

Ljubljana, 12. aprila - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je danes znova podprl novelo zakona o igrah na srečo, potem ko je državni svet nanjo sprejel odložilni veto. Podprli so tudi predlog zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb in predlog zakona o izvajanju uredbe o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih.