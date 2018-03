Komisija DZ brez rešitve dvajsetletne problematike izbrisanih gospodarskih družb

Ljubljana, 9. marca - Seja komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je minila brez rešitve skoraj 20 let trajajoče problematike izbrisanih gospodarskih družb. Sodelujoči so se sicer strinjali, da je izbris številnim povzročil hude posledice, a so nekateri izpostavili, da tik pred odločitvijo ESČP ni smiselno sprejemati konkretnih ukrepov.