Nova knjiga Henrika Neubauerja ponuja pregled baletov slovenskih skladateljev

Ljubljana, 12. aprila - Starosta slovenskega baleta Henrik Neubauer je bogatemu knjižnemu opusu dodal knjigo Baleti slovenskih skladateljev - od Možička do baletnega Fausta. Nastala je ob stoletnici ljubljanske Opere, v njej pa Neubauer na skoraj 150 straneh in s pomočjo 150 enot slikovnega gradiva izčrpno popisuje balete, ki so jih napisali slovenski skladatelji.