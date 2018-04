V ljubljanski Operi baletni triptih ob 100-letnici poklicnega baletnega ansambla

Ljubljana, 9. aprila - V SNG Opera in balet Ljubljana bodo 100-letnico poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla obeležili z baletnim triptihom Balet 100. Ta bo združil plesno suito Lok Pie in Pina Mlakarja, balet v treh slikah Žica koreografa Vlasta Dedovića in Pastoralno simfonijo, ki jo je na oder postavil koreograf Milko Šparemblek. Premiera bo 12. aprila.