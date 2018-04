Valji Štore po četrtkovi nesreči začeli demontažo delov peči

Štore, 12. aprila - V podjetju Valji iz Štor, kjer je pred tednom dni prišlo do izlitja taline, so začeli demontažo delov talilne peči, saj se je peč ohladila. Prve ugotovitve strokovnjakov so, da je do izlitja prišlo zaradi kratkega stika na indukcijski tuljavi, kar je povzročilo izpust vode na oblogo peči in preboj taline na zmehčanem delu obloge.