Evakuirani prebivalci Štor so se v jutranjih urah lahko vrnili domov

Štore, 6. aprila - Prebivalci Štor, ki so jih v četrtek zvečer evakuirali zaradi izlitja taline v obratu stare Železarne Štore - Valji, so se v jutranjih urah lahko vrnili na svoje domove. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je zaradi okvare na talilni peči, v kateri je bilo 30 ton taline, ta začela uhajati, in je obstajala možnost večje eksplozije.