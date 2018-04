Cerar: Politiki moramo poslušati mlade, ki morajo biti aktivni, da jih slišimo

Ljubljana, 11. aprila - Na ljubljanski fakulteti za upravo je potekalo omizje o izzivih Slovenije do leta 2020 s poudarkom na položaju mladih in ključnih izzivih v današnji družbi. Gost omizja je bil predsednik vlade Miro Cerar, ki opravlja tekoče posle. "Politiki moramo poslušati mlade, vi pa bodite aktivni. Dajajte pobude, da vas bomo slišali in uslišali," je dejal.