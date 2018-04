Mladi parlamentarci predlagali več praktičnih vsebin v slovenskih šolah

Ljubljana, 9. aprila - V plenarnem delu zasedanja 28. nacionalnega otroškega parlamenta so mladi poročali in razpravljali o temah, ki so jih dopoldne obravnavali po posameznih skupinah. Med drugim so predlagali več praktičnih vsebin, o uporabi tablic pri pouku so se mnenja kresala. Poudarili so tudi pomen kakovostnih odnosov in omejenost učiteljev pri delu.