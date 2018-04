Preiskovalna komisija objavila ugotovitve o odgovornosti za bančno luknjo

pripravil Jernej Šmajdek

Ljubljana, 11. aprila - Bančna preiskovalna komisija DZ je sprejela končno poročilo o odgovornosti za težave v bančnem sistemu, ki so privedle do obsežne sanacije bank leta 2013. Med drugim jo je pripisala nekdanjim upravam NLB in Nove KBM, Banki Slovenije in vladam od 2004 naprej. Poročilo bo DZ obravnaval na izredni seji, prvi odzivi nanj pa so večinoma zadržani.