SDS, NSi in Hanžek za izredno sejo DZ na temo poročila bančne preiskovalne komisije

Ljubljana, 11. aprila - Poslanski skupini SDS in NSi ter nepovezani poslanec Matjaž Hanžek so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Komisija poslancem med drugim predlaga, naj ji naloži posredovanje poročila NPU in Specializiranemu državnemu tožilstvu.