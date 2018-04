Pri obnovi šole na Škofijah bo sodelovala tudi civilna iniciativa

Škofije, 11. aprila - Pri obnovi šole na Škofijah bosta aktivno sodelovala vsaj dva predstavnika civilne iniciative, so se dogovorili na današnjem sestanku župana in civilne iniciative. Koprski župan Boris Popovič meni, da so razčistili vse nejasnosti, ki so se v javnosti pojavljale glede obnove osnovne šole na Škofijah, so sporočili z Mestne občine (MO) Koper.