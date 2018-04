Popovič vztraja pri energetski sanaciji šole na Škofijah

Škofije, 4. aprila - Zbor občanov za območje Škofij, ki ga je v zvezi s problematiko tamkajšnje osnovne šole sklical župan Boris Popovič, ni prinesel zbližanja stališč. V civilni iniciativi ŠPET, kjer so zbrali več kot 600 podpisov podpore, zahtevajo izgradnjo nove šole, Popovič pa je opozoril, da bi bilo to neizvedljivo in namesto tega obljublja energetsko sanacijo.