Nekdanji zdravstveni minister Miklavčič ogorčen nad ugotovitvami preiskovalne komisije

Ljubljana, 11. aprila - Nekdanji zdravstveni minister Borut Miklavčič je "z osuplostjo in nejevero" sprejel novico, da je DZ podprl vse bistvene ugotovitve zdravstvene preiskovalne komisije, ki je pristojnim organom predlagala, naj v z zvezi z njim raziščejo sume kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Obtožbe komisije so po njegovih besedah nesmiselne in neutemeljene.