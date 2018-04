Tako v koaliciji kot opoziciji nasprotujoča mnenja o poročilu zdravstvene preiskovalne komisije

Ljubljana, 10. aprila - Predstavitev stališč poslanskih skupin na današnji izredni seji DZ je pokazala, da imajo tako v koaliciji kot opoziciji nasprotujoča mnenja o zaključnem poročilu zdravstvene preiskovalne komisije. Naklonjenost poročilu so izrazili v SD, NSi, NP, SDS in DeSUS, v SMC in še posebej Levici pa so bili do dela komisije in njenih ugotovitev kritični.