Gen energija: Vodstvo Neka mora razumeti in poznati njeno delovanje

Krško, 11. aprila - V krški Gen energiji, lastnici slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (Nek), so glede vnovičnega imenovanja Staneta Rožmana za predsednika uprave Neka dejali, da sta njihova prednostna cilja zanesljivo vodstvo in varno delovanje Neka. Rožman pa izpolnjuje najvišja merila, so dodali.