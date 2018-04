Delo: Stanovalci v Zelenem gaju in stanovanjski sklad v sporu zaradi odpravljanja napak

Ljubljana, 11. aprila - Lastniki stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani so zaradi neodpravljenih napak pri gradnji unovčili del bančne garancije v višini 1,15 milijona evrov. Stanovanjski sklad RS, ki je stanovanja gradil, meni, da je bilo napak le za 146.000 evrov, in za preostali skoraj milijon evrov toži stanovalce in upravnika, danes poroča časnik Delo.