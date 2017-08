Sklad na ljubljanskem Brdu najprej prodal cenejša stanovanja

Ljubljana, 29. avgusta - Stanovanjski sklad RS je v prvem krogu prodaje 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani prodal 30 stanovanj in šest vrstnih hiš, in sicer po cenah med 130.000 in 220.000 evrov, kar pomeni, da so bila prodane cenejše nepremičnine, ki so bile na voljo, danes poroča časnik Dnevnik.