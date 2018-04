V Sloveniji do konca 2022 Center znanosti

Ljubljana, 10. aprila - Slovenija naj bi do konca leta 2022 dobila t. i. Center znanosti. Namen tovrstnega objekta bo promocija in popularizacija znanosti, raziskovanja, tehnologij, inovacij in (vseživljenjskega) učenja skozi eksperimente ter prikaze dosežkov znanosti, gospodarstva in kulture, so zapisali na spletni strani ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.