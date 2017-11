Radovedneži se bodo ob mednarodnem dnevu centrov znanosti podali po Hišpoti

Ljubljana, 10. novembra - Ob današnjem mednarodnem dnevu centrov znanosti Hiša eksperimentov pripravlja številne aktivnosti, ki jih povezuje Hišpot. V hiši in izven nje se bodo od 10. do 22. ure na štirinajstih različnih postajah obiskovalci prepustili radovednosti. Ob 12. uri bo ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič odprla novo dejavnost.