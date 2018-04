V Kolpi pri prečkanju meje utonila moška

Novo mesto/Črnomelj, 10. aprila - Črnomaljski policisti so pri Vukovcih v Beli krajini s pomočjo potapljačev na rečnem dnu v ponedeljek okoli 18. ure našli truplo moškega, ki naj mu ne bi uspelo preplavati Kolpe pri nezakonitem prehodu državne meje. Sledov nasilja na truplu niso našli. Še enega utopljenega moškega pa so policisti danes našli pri kraju Žuniči, so potrdili za STA.