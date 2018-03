Črnomelj, 27. marca - Črnomaljski policisti so med od petka do ponedeljka izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prečkali državno mejo. Vsi tujci so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom, so za STA pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.